Intervistato da Radio Marte, l'ex calciatore, Salvatore Bagni, ha espresso la propria opinione sul centravanti del Napoli, Osimhen, che per gli uomini di Gattuso ricopre un ruolo centrale, un po' come Lukaku all'Inter.



“Osimhen? Non faccia troppi gol perché altrimenti le medie si alzano e devo pensare che potesse essere il capocannoniere del campionato. Quando sentivo e sento che tecnicamente stoppa male il pallone? Se non stai bene i controlli diventano difficili. Ora sta bene ed è lucido anche nelle soluzioni, vedi il gol di Lozano. Il Napoli sta lottando per la Champions League, l’Inter invece ha fatto una cavalcata a sé. Il fulcro del gioco dell’Inter è stato Lukaku, ora Osimhen lo è per il Napoli”.