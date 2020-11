Salvatore Bagni, ex centrocampista tra le altre del Napoli, parla a Radio Marte di un possibile passaggio di Matias Vecino, mediano dell'Inter, proprio agli azzurri di Gattuso: “Vecino? Lobotka e Demme sono quasi simili, quando è arrivato Bakayoko hai messo centimetri e forza fisica. Vecino avrebbe forza fisica ma anche potenzialità per andare a segnare. Non so se accadrà ma sarei felicissimo".