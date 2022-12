Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore, Salvatore Bagni, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto.



È convinto che alla ripresa vedremo lo stesso Napoli?

"Certo. E a parte le speranze di chi insegue, mi devono spiegare perché non dovrebbe essere così. La squadra di Spalletti ha giocato con grande continuità in Italia e in Europa, dando spettacolo e meritandosi tutte le vittorie che ha conquistato. Se dopo le prime quattro di gennaio, alla fine dell’andata, conserverà 8 punti di vantaggio per me sarà fatta. Anche perché le avversarie si concentreranno sul resto".