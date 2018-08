La rabbia e il nervosismo per il clamoroso dietrofront di Malcom stanno passando. Per far superare del tutto alla Roma e ai suoi tifosi il fastidio per il mancato arrivo dell'esterno brasiliano serve però qualcos'altro. Un colpo, un sostituto dell'ex Bordeaux, che possa regalare a Eusebio Di Francesco un'ulteriore alternativa in un ruolo già ricco di talento.



BAILEY CHIAMA - Diversi i profili che Monchi sta valutando in questi giorni, con un nome che, per qualità e rapidità, stuzzica più di tutti: Leon Bailey, ala di piede sinistro in forza al Bayer Leverkusen, che a Kicker ha confermato l'interesse dei giallorossi: "È vero, mi seguono Roma, Liverpool e Chelsea. Se un club mi vuole deve parlare con il mio entourage e col Bayer, il mio obiettivo principale è crescere, sono giovane, voglio migliorare".



IL BAYER SPARA ALTO - Parole chiare, che aprono le porte a un possibile trasferimento nella capitale. Per far sì che questo diventi realtà, però, Monchi ha un paio di questioni da risolvere: in primis, si deve sbloccare il mercato in uscita, con diversi giocatori che al momento impediscono nuove entrare. Un ulteriore ostacolo è rappresentato poi dalla richiesta del Leverkusen, che valuta Bailey non meno di 40 milioni di euro. Lavori in corso, la Roma pensa al dopo Malcom. Ma per il suo sostituto non è ancora fatta.