Conto alla rovescia per il via vai a centrocampo in casa Milan. Aspettando il ritorno di Bakayoko in prestito dal Chelsea, in uscita con la stessa formula c'è Pobega. Rientrato in rossonero dopo la stagione trascorsa allo Spezia, il 22enne italiano è destinato con la stessa formula al Torino: domani sono previste le visite mediche.