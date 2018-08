Grande fiducia, per una trattativa che corre spedita.come anticipato da Calciomercato.com nei giorni c'è la volontà di chiudere entro il weekend, per permettere a Gattuso di averlo a disposizione all'inizio della prossima settimana. Per arrivare alle firme manca davvero poco,i quali si sono già convinti a lasciar partire l'ex Monaco, pagato solo un'estate fa 40 milioni di euro. La conferma è arrivata da Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida di Premier League con l'Huddersfield: "Bakayoko può andare via in prestito".Il Chelsea vuole 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 30 per il diritto di riscatto,Il francese, ancora di più dopo l'arrivo di Kovacic, non rientra nei piani tecnici dell'ex guida del Napoli e partirà, destinazione Milano. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.