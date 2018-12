, ora sempre più leader di un Milan che è al quarto posto dopo il pareggio della Lazio sul campo del Chievo per 1-1:si sta caricando sulle spalle la squadra rossonera nel momento di massima emergenza. Oggi contro il Parma il centrocampista franco-ivoriano è stato, abbinando quantità a qualità. Già contro la Lazio aveva ricevuto i complimenti di Gattuso, poi la prestazione positiva in Europa League col Dudelange, fino, invece è speso in campo dall’inizio davanti alla difesa rossonera e ha offerto forse la miglior prestazione da quando gioca nel Milan.- Il primo Bakayoko, quello della sconfitta a San Siro contro il Betis Siviglia, è un ricordo sempre più lontano., che aveva incantato mezza Europa. L’ex Chelsea dopo il ko di Biglia si è messo a disposizione della squadra e del suo allenatore e i risultati si vedono. Gattuso nel post-partita ha inquadrato in modo limpido la crescita del centrocampista: “Ha iniziato con qualche difficoltà, ma ora sta dimostrando di essere un giocatore importante. La sorpresa maggiore di Bakayoko è a livello tattico. Le doti fisiche le conoscevamo. Mi piace per come ascolta, per come si muove. Si sta vedendo un Bakayoko che chiude più linee di passaggio, impatta di più e pizzica in avanti. È quello che gli mancava, oggi non la tocca più di due volte, è un segnale importante.E' stato bello vederlo aizzare il pubblico., anche se forse Bakayoko è anche più tecnico”.- Leonardo quest’estate ha colto subito la palla al balzo quando. Il Milan ha ribadito subito all Chelsea la volontà di tenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, consapevole delle sue qualità e speranzoso che potesse ritrovarsi dopo le difficoltà di adattamento nel calcio inglese, alla prima stagione in Premier League.- ora allenato da Claudio Ranieri -, ma il Milan ha vinto la concorrenza e convinto Bakayoko a vestire rossonero.- secondo quanto appreso da calciomercato.com -puntando sulla volontà del giocatore di rimanere in rossonero. Bakayoko si sta prendendo il Milan, il Milan sta iniziando a vedere il vero Bakayoko., ma la società di via Aldo Rossi ha tempo fino a giugno per provare a ottenere uno sconto. Perché piano piano Bakayoko sta dimostrando di poter tornare quello dei tempi del Monaco…@AleCosattini