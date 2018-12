Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN dopo il successo sul Parma: "La squadra ha giocato molto bene, siamo felici per la vittoria. Io in mezzo al campo? Mi piace molto come posizione, è buona per me. Il mister me l'ha chiesto e sono molto contento perché ho giocato bene come tutta la squadra. Siamo molto felici. C'è fiducia, i primi mesi non erano stati molto buoni per me, tutti si aspettavano da me altro ma non ero al 100%. Dopo qualche mese mi sento molto meglio in questa squadra, devo continuare così e fare in modo di raggiungere gli obiettivi di squadra".