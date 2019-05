Clamorosa novità in arrivo dall'allenamento del Milan di questa mattina. Tiemoué Bakayoko si è infatti presentato con un'ora di ritardo a Milanello, mandando su tutte le furie Rino Gattuso. Immediata la reazione dell'allenatore, che ha deciso di mandare in ritiro la squadra e punire con una multa il centrocampista francese.



GATTUSO FURIOSO - Già a inizio settimana, dopo la sconfitta contro il Torino, Gattuso aveva pensato al ritiro. Dopo le parole dei giorni scorsi sullo scarso entusiasmo della squadra e le frecciate al comportamento dei giocatori, questo nuovo episodio che testimonia come - con un quarto posto ancora da conquistare - la situazione in casa Milan sia tutt'altro che serena e mette seriamente in dubbio il futuro del centrocampista francese. Bakayoko, non nuovo a simili comportamenti, si è presentato in campo appena dieci minuti prima della fine della seduta. I giocatori, prima in gruppo e poi singolarmente, hanno provato a far cambiare idea all'allenatore, che però è rimasto fermo sulla sua posizione.