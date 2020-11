Pensiamo di essere a posto così, abbiamo quattro centrocampisti centrali che possono ruotare. Quello economico è un aspetto che non ho mai trattato", ha risposto. È stato a lungo inseguito e trattato dalla società rossonera - su ammissione della stessa società era un profilo gradito - ma alla fine ha firmato con il Napoli. Dove ha trovato un altro ex rossonero, Rino Gattuso., ma da tre giorni si allena stabilmente con il gruppo: nella sua testa non ha mai temuto di saltare la gara contro il Milan., in mezzo al campo. Di fronte ci sarà Franck Kessié, con cui aveva legato molto in rossonero. Si sarebbero potuti ritrovare uno accanto all'altro, ma il Milan ha fatto altre scelte in estate.per la mediana (anche se per ora è stato più utilizzato sulla trequarti).. Nella lunga ed estenuante trattativa tra Milan e Chelsea- Condizione a cui il Milan lo ha trattato a lungo (prestito secco o con diritto di riscatto), salvo trovare il muro del Chelsea che ha aperto al club del presidente De Laurentiis solo negli ultimissimi giorni di mercato:A giugno da contratto è previsto il suo rientro al Chelsea anche se il Napoli sta già pensando al gentlemen's agreement con i Blues per un eventuale acquisto sulla base di 15-20 milioni di euro, cifra che il Napoli cercherà di ridimensionare. Saranno da definire i dettagli dell'ingaggio di Bakayoko, dato che. Per arrivare ai 3,5 percepiti dal giocatore servirà un leggero sforzo in più da parte di De Laurentiis.