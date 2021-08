Possibile ritorno in patria per Bakayoko. Il centrocampista francese (classe 1994 ex Monaco) è rientrato al Chelsea dopo aver trascorso la passata stagione in prestito al Napoli, interessato a un suo ritorno.



Ci aveva fatto un pensierino pure il Milan, che ora però gli preferisce un elemento più tecnico come Yacine Adli del Bordeaux. Lo stesso discorso vale per la Juventus, che punta sempre Locatelli del Sassuolo oltre al ritorno di Pjanic dal Barcellona. ​



Così per Bakayoko si è aperta una nuova pista che porta al Lione. Intanto lo stesso club francese sta definendo la trattativa per l'arrivo dal Liverpool dell'attaccante esterno svizzero Xherdan Shaqiri, classe 1991 ex Bayern e Inter.