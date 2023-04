Difficile salvarsi in una squadra che prende tre gol, ma T. L'Inter vince 3-0 a Empoli, il classe 2003 è il migliore della sua squadra. Inventa, cerca i compagni, prova la giocata... l'ultimo a mollare. E Marotta prende appunti. L’Inter già da tempo ha inserito il suo nome nella lista dei giovani da seguire.- Tommaso è il futuro del calcio italiano, con Zanetti è diventato titolare fisso in Serie A e anche l'allenatore non ha più dubbi: "Sì, è pronto per il grande salto" ha detto qualche settimana fa. I riflettori del mercato si accendono sul gioiellino che l'Empoli aveva pescato nel Castelfiorentino quando aveva solo otto anni,che ha mandato più volte osservatori in Italia per seguirlo da vicino.- La volontà dell'Empoli è quella di tenerlo ancora un anno in azzurro, la società al momento non vuole fissare un prezzo ma la valutazione reale si aggira intorno ai 15 milioni di euro.- i rossoneri hanno un diritto di riscatto di 22 milioni ma l'idea è di chiedere uno sconto al Real Madrid -con l'entourage del giocatore con l'obiettivo di strappare il sì di Tommaso per poi andare a parlare con l'Empoli., che ieri ha testato da vicino le qualità del trequartista di Zanetti. Tutti pazzi per Baldanzi, il futuro del calcio italiano è pronto per una big.