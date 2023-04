La prima volta di Baldanzi a San Siro è stata una esplosione di gioia: un bel gol da tre punti con il suo Empoli sull’Inter. Il “bambino”, così lo chiamano ancora i suoi cari, che diventa grande proprio in un derby personale essendo tifoso del Milan da sempre. Proprio quel Milan che lo attende, di nuovo, nella scala del Calcio venerdì sera. Tommaso, per l’occasione, ha tutta l’intenzione di indossare il vestito migliore. Con quella sfrontatezza che lo ha portato a stupire durante tutto il corso di questa stagione.



DA MILAN- Baricentro basso, ottima tecnica e una buona conclusione a rete. Baldanzi ha tutte le caratteristiche del numero 10 anche se può giocare anche da seconda punta. L’esordio con l’Under 21 é stato un autentico saggio delle sue qualità: sugli spalti ad assistere alla partita contro la Serbia c’erano degli osservatori del Milan. Maldini e Massara lo hanno fatto seguire in diverse occasioni nel corso della stagione, il profilo è certamente vicino a quello che cerca il club rossonero sul mercato.



PROVE GENERALI- Date le premesse, la partita di venerdì sera a San Siro sembra quasi un esame generale per Baldanzi sotto gli occhi della dirigenza del Milan. Importante sì, ma non decisivo perché Massara non ha fretta e guarda al talento 20enne dell’Empoli per l’estate del 2024. Con la possibilità di seguire le orme di due che in azzurro hanno fatto grandissime cose come Bennacer e Krunic.