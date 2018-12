Silvio Baldini è una furia. L'allenatore della Carrarese (che ha fatto parlare di sè anche per la decisione di sedersi in panchina senza farsi pagare) capoclassifica del girone A del campionato di Serie C, si è letteralmente scatenato nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro la Pistoiese. Una partita disputata a porte chiuse allo Stadio dei Marmi, nonostante il divieto imposto dall'amministrazione comunale targata 5 stelle, che aveva dichiarato l'inagibilità dell'impianto. Il sindaco Francesco De Pasquale aveva suggerito di far disputare questo e i prossimi match della formazione toscana a Pisa, ma Baldini si è fatto sentire con toni e contenuti che hanno letteralmente scatenato il suo pubblico e quello della rete (video da Platinun Calcio - Italia 7): "Io non sono un capriccioso, sono un pazzo. Perché quando toccano la mia passione e i miei valori sono pronto a morire".









