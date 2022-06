Gareth Bale, attaccante del Galles, ha parlato così dopo il successo contro l'Ucraina che ha riportato la nazionale britannica a giocare la fase finale di un Mondiale dopo 64 anni: "Questo è il più grande risultato nella storia del calcio gallese. Siamo in estasi. La partita contro l'Ucraina è stata molto difficile e a livello personale sono consapevole di non essere riuscito a dare il massimo a causa dei problemi alla schiena. Mi è risultato anche difficile allenarmi ma era troppo importante esserci. Andare al Mondiale è come scoprire ciò di cui sono fatti i sogni. Rappresenta un traguardo inseguito da tutti sin da quando ci siamo ritrovati insieme qui per la prima volta. Non credo ci sia bisogno di aggiungere molto, siamo talmente felici che non servono parole e comunque non riuscirebbero a descrivere le nostre sensazioni. Dedichiamo questo traguardo a tutti i nostri fantastici tifosi".