Appena lasciato il calcio, Gareth Bale si è dedicato subito all'altra sua passione, il golf. Da uno sport all'altro, dagli scarpini alla mazza. Il gallese ha iniziato la sua seconda vita, con un outfit casual blanco come la camiseta del Real Madrid che ha indossato per otto anni; pantalone beige e cappellino in tinta con la felpa. Bale fa sul serio, e ha già partecipato a un torneo del circuito PGA, l'ente commerciale che rappresenta i principali tour professionistici di golf. Bale volta pagina e cambia sport, Gareth è già protagonista sui campi da golf.



