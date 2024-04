Dumfries si scusa per lo striscione contro Theo Hernandez: 'Non è stato intelligente, immagine inappropriata'

La Procura Federale ha aperto un’inchiesta ufficiale in merito allo striscione che ritraeva il difensore dell’Inter Theo Hernandez sul corpo di un cane e a distanza di poche oreAttraverso la sua pagina Instagram il calciatore olandese ha deciso di presentare le proprie scuse: "Durante la parata,sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di qualsiasi gioco.Passiamo al focus su quella che è stata la stagione più incredibile per l'Inter Milan. Grazie ancora per tutto il vostro sostegno in questa stagione, e per i festeggiamenti di ieri, non li dimenticherò mai".- Il messaggio di Dumfries si conclude così: "Grazie mille ai tifosi che si sono presentati in migliaia alla parata. È stata una bella sensazione festeggiare con tutti voi, ha significato tanto per la squadra".