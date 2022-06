Gareth Bale, dopo aver terminato la sua avventura al Real Madrid, potrebbe continuare la sua avventura in Spagna. Gli agenti del gallese hanno offerto il loro assistito al Getafe. Il presidente del Getafe, Angel Torres, si è espresso così in merito:"50 minuti fa mi hanno offerto Gareth Bale. Ci devo pensare e parlare con l'allenatore, non so se verrà". Lo riporta The Sun.