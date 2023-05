Un paio di settimane fa si vociferava che Gareth Bale, 33 anni, potesse tornare a giocare calcio dopo la promozione del Wrexham in League Two. Lo storico club gallese, di proprietà di due star di Hollywood, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, avrebbe cercato di far entrare l'ex giocatore del Real Madrid nel nuovo progetto, ma il suo rappresentante, Jonathan Barnett, non lo vede possibile: "È lusingato dalle offerte. Al momento sta vivendo una vita fantastica e se l'è guadagnata. È stato il miglior calciatore britannico di sempre, ma Gareth He non vuole più giocare a calcio. Ha avuto una grande carriera, ma ora vive una vita fantastica. Sta con la sua famiglia, che è ciò che ama di più", ha detto l'agente.