L'attaccante del Real Madrid Gareth Bale ha rilasciato un'intervista al Daily Mail, affrontando molti temi, tra cui le differenze nel sistema di gioco senza Cristiano Ronaldo: "Ovviamente, è un po' diverso senza un giocatore così grande. Forse saremo un po' più rilassati, credo che giocheremo più di squadra, lavorando più come un'unità che per un singolo giocatore".



Bale ha detto anche la sua sulla mancata nomination per il premio di miglior gol dell'anno, riferendosi alla rovesciata contro il Liverpool nella finale dell'ultima Champions League: "Non mi capacito di non essere nella lista dei 10 migliori gol, vorrei conoscere i giurati...".



Infine, una risposta evasiva sul raffronto tra il nuovo allenatore Lopetegui e il suo predecessore Zidane: "Meglio Lopetegui? Non sono sicuro di poter rispondere a questa domanda. Ero molto arrabbiato per la panchina nella finale di Kiev, credevo di meritare di giocare visto che venivo da molti gol nelle precedenti partite".