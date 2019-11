Gareth Bale è in rotta da tempo col Real Madrid, che già la scorsa estate aveva provato invano a piazzarlo in Cina per risparmiare sul suo ricco contratto in scadenza soltanto a giugno 2022. L'esterno gallese non ha fatto nulla per nascondere il proprio malcontento per la scarsa considerazione che ha di lui Zidane e anche ieri, in occasione del match che ha visto la sua nazionale battere l'Ungheria e qualificarsi a Euro 2020, ha trovato il modo di “pungere” i blancos.



Al momento dei festeggiamenti post-partita, alcuni compagni di squadra hanno esibito e sventolato una bandiera del Galles con la scritta “Wales. Golf. Madrid. In that order (Galles. Golf. Madrid. In quest'ordine)”, un riferimento ironico all'atteggiamento eccessivamente distaccato mantenuto dall'attaccante negli ultimi mesi in Spagna. Lo stesso Bale non si è sottratto nel posare divertito dietro al vessillo, una mossa che ha aumentato la sua impopolarità presso i tifosi merengues e che allargherà ulteriormente la spaccatura tra lui e il club.