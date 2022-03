Gareth Bale, stella della Nazionale gallese, si è sfogato sui propri social con chi lo accusa di sparire quando si tratta di giocare con il Real Madrid:



"In un momento in cui le persone si stanno togliendo la vita a causa della crudeltà e dell'insensibilità dei media, mi chiedo chi possa far sì che questi giornalisti e mezzi di comunicazione diffondano articoli come questo. Per fortuna, ho sviluppato una certa impermeabilità durante il mio tempo alla luce dei riflettori, ma questo non significa che articoli come questi non causino danni personali e professionali a chi ne è il bersaglio. Sono stato testimone del peso che i media possono avere sulla salute fisica e mentale delle persone.



I media si aspettano prestazioni sovrumane, sono i primi a celebrare e quando viene commesso un errore umano, fanno a pezzi gli atleti invece di compatirli, incoraggiando la rabbia e la delusione nei tifosi. La pressione quotidiana sugli atleti è immensa.



Spero che l'etica del giornalismo possa essere rivista per il tempo in cui i nostri figli saranno capaci di interfacciarsi con le notizie.



Sappiamo tutti chi è il vero parassita!"