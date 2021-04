, tecnico del, commenta a Sky Sport la sconfitta in casa della Juventus: "Il Genoa è cresciuto e sul 2-1 abbiamo avuto situazioni molto pericolose contro una squadra che sta bene e che vedi che credono di poter raggiungere l'obiettivo. Abbiamo fatto una buona partita, con inizio timido ma man mano abbiam preso campo. Sul 3-1 c'è stato il fastidio di Zappacosta. Il Genoa mi è piaciuto".- "Andiamo a giocare e già ci pensiamo, voglio che il Genoa gestisca palla e pressi gli avversari. Poi è chiaro che se rimani in dieci, hai preso il gol del 3-1 è dura. Voglio vedere quella squadra lì, che gioca con più uomini e che in difesa recupera palla anche contro una big come la Juve".- "Tourbillon mi piace. C'è un principio che ascoltavo in Ranieri, un allenatore con grande esperienza: alle punte va data sempre fiducia. Noi li giriamo, ma nonostante li facciamo giocare tutti tutti sono coinvolti e quando giocano vedi che fanno il loro e sono bravi. La bravura dei nostri attaccanti è di fare sempre la prestazione anche se non giocano sempre".- "Quanto deve crescere in fase difensiva? Non deve trovarsi in quelle situazioni e e se ci si trova deve fare meglio. Cuadrado certamente ne salta anche altri. Rovella migliora ogni giorno, dubbi sul fatto che diventerà un giocatore da Juventus non ce ne sono".- "Il Genoa pensa a questa stagione, finora siamo stati molto bravi ma non basta. Da qui in avanti dovremo esserlo ancora di più. Il pensiero nostro è fare bene da qui alla fine e terminare bene la stagione e il lavoro, poi il resto vien da sé".