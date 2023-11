Quella tra il Genoa e Davide Ballardini è una lunga e antica storia che pare destinata a nuovi capitoli. Dopo aver allenato il club più antico d'Italia in quattro parentesi distinte tra il 2010 e il 2021, ora il tecnico ravennate potrebbe ritrovare una panchina in Serie A proprio grazie al Grifone.



Venerdì sera i rossoblù affronteranno in casa il Verona, formazione in piena crisi di risultati e attualmente domiciliata in piena zona retrocessione. Un ulteriore passo falso porterebbe quasi certamente la dirigenza veneta a dare il benservito a Marco Baroni, tecnico scelto in estate per condurre la squadra verso una salvezza relativamente tranquilla. In caso di esonero a sostituire l'allenatore fiorentino sarebbe proprio Ballardini che tornerebbe alla guida di un club di A dopo la sfortunata ma comunque positiva esperienza della passata stagione con la Cremonese. Un ritorno che in qualche modo sarebbe agevolato anche dal suo vecchio Grifone.