Il capitano del Genoa, Milan Badelj, si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta incassata dal Grifone in casa del Cagliari. E lo ha fatto senza usare troppi giri di parole: “C'è rammarico perché abbiamo fatto davvero troppo poco. A parte le due occasioni del finale, quando avremmo anche potuto pareggiare, non siamo mai riusciti, a essere sufficientemente pericolosi per meritare la vittoria. Loro hanno iniziato piano ma poi con qualche ripartenza ci hanno messo in difficoltà e hanno trovato i due gol. Nel complesso non abbiamo fatto abbastanza”.



Sulle assenze che stanno condizionando il Genoa attuale, il regista croato ha aggiunto: "Retegui è un giocatore importantissimo per noi, e lo sarebbe anche per le altre squadre perché è un giocatore di alto livello e ha qualità. Ma abbiamo fiducia nei ragazzi che giocano al suo posto. La verità è che tutti dobbiamo sforzarci di fare qualcosa di più”.