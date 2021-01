L'allenatore del Genoa Davideha parlato al termine della sfida persa 2 a 1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo ai microfoni di Genoa Channel: "Non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato contro una squadra che ha grande qualità e dei talenti puri. Per loro parla la classifica. Il Genoa per me ha fatto una buona partita, ha sofferto, ha lottato, ha giocato. Il Genoa ha il dovere di giocare ancora di più di avere più personalità con la palla, la voglia di partecipare da parte di tutti alle due fasi di gioco mi fa ben sperare. La squadra oggi è stata davvero una squadra".- "Quando vedi che vuoi fare meglio, fai degli aggiustamenti. A volte le cose vanno meglio, altre volte non vanno così. Però oggi il Genoa dal primo all'ultimo minuto ha fatto una buona partita, ripeto contro un'avversaria che è consolidata nella parte destra della nostra classifica".- "Nel gioco. Il Genoa deve avere più personalità, non deve avere paura di giocare. Dobbiamo attaccare con più giocatori mantenendo sempre la solidità e dobbiamo essere più bravi a recuperare la palla nella metà campo avversaria".- "Sarà una gara difficilissima perché non c'è tanto recupero anche se questo vale per tutte le squadre. Il Bologna è una squadra che ultimamente sta facendo molto bene. Dovremo dare il massimo anche sabato perché non ci sono partite dove puoi pensare di risparmiarti. E da qui alla fine il Genoa non si risparmierà mai".