Nervoso, espulso e sconfitto,Contro il vate di Setubal, l’allenatore della Cremonese ha raccolto ilUna gioia quella vissuta allo Zini cui il portoghese si è sottratto presto. Prima infatti è stato cacciato dall’arbitro Piccini al 46’, poi dopo aver visto buona parte della seconda frazione sugli spalti,Un ko storico, non il primo però per lui contro Ballardini.Un trionfo per Ballardini, l’allenatore dei grigiorossi, che già aveva eliminato agli ottavi il super Napoli di Spalletti. Un percorso incredibile per una squadra che continua a stentare in campionato e che aveva ripercorso le gesta di un’altra formazione allenata da Ballardini che- Certo, questa non era una finale, ma si trattava di una partita sulla carta facile per la Roma che, vincendo, si sarebbe presentata da favorita anche contro la Viola e avrebbe potuto accedere a una finale di Coppa Italia, obiettivo di tutto rispetto per i giallorossi. E invece, ancora una volta, t, estate pechinese, è la stagione in cui l’Inter avrebbe vinto tutto centrando il. Tutto tranne appunto il primo trofeo stagionale che va ae spaventa i nerazzurri. Quella che sembrava una stagione stregata diventerà poi leggendaria, con una macchia indelebile e il solito sospetto., che ora entra nel club d’elite di coloro i quali sono stati in grado di eliminarlo in due competizioni diverse. Una lista che comprende Guardiola, Conte, Simeone e, ora, Ballardini. Strano ma vero.