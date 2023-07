Quando il Reims ha venduto Ekitiké al Psg - intorno ai 30 milioni di euro tra prestito e riscatto - ha puntato su un attaccante giovane, emergente, che se non fosse stato un calciatore sarebbe diventato informatico o astrofisico. Da piccolo Florian Balogun era un piccolo genietto, col pallone tra i piedi e senza.. Testa a testa con il Tottenham ma alla fine il giocatore sceglie i Gunners. E con il tempo diventa prima esterno d'attacco e poi si sposta al centro.- L'anno scorso, in prestito in Ligue 1 al Reims ha segnato 22 gol tra campionato e coppa, tre reti di fila nelle prime tre partite e cinque (più un assist) nelle prime sei. Impatto devastante per il classe 2001 che- Piede destro, Balogun ha caratteristiche diverse da Lukaku: meno fisico, Florian si butta nello spazio e va in profondità, quando parte in velocità è difficile stargli dietro. A dire la verità, da ragazzino, neanche all'Arsenal riuscivano a gestirlo: arrivava tardi agli allenamenti ed era stato espulso più volte. A 16 anni stava buttando via una carriera. A salvarlo è stato Titì Henry, all'epoca allenatore delle giovanili dei Gunners che un giorno l'ha preso da parte: "Sei forte? Dimostralo".- A proposito, Balogun. Fino all'Under 21 ha giocato con l'Inghilterra - a eccezione di 4 partite e 2 gol con gli Usa U18 - poi a giugno scorso ha accettato la convocazione degli Stati Uniti per la Nations League Concacaf, vinta in finale col Canada. Dopo il prestito al Reims, l'Inter l'ha messo nel mirino.