Cresce l’attesa per i Mondiali in Russia, ma per gli scommettitori lavagne aperte sul calciomercato. Numerose le opzioni offerte da Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, tra queste - si legge in una nota - la permanenza o la possibile destinazione di Mario Balotelli, Sergej Milinkovic-Savic, sulla prossima squadra di Zidane e sul prossimo allenatore del Real Madrid. Nella “Top Five” delle squadre possibili acquirenti per Balotelli, è il Napoli (a 2,75) favorito, segue il Marsiglia (a 3,75), poi la Roma (a 4,50), il Borussia Dortmund a 8,00 mentre la permanenza a Nizza vale 5 volte la posta.