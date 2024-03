Balotelli ancora decisivo in Turchia: secondo gol consecutivo con l'Adana

Altra partita e altro gol per, il secondo consecutivo con l'Adana Demirspor e ancora decisivo come quello di cinque giorni fa. Col Karagumruk aveva segnato la rete della vittoria - su rigore - oggi, entrato a inizio secondo tempo,. Sesto gol stagionale in dieci partite, una rete ogni 78 minuti e tre nelle ultime cinque gare. Dopo l'operazione al ginocchio che l'ha tenuto fuori da novembre a febbraio l'attaccante è tornato in forma per provare a portare la squadra in Europa.- Dopo le prime 29 giornate del campionato turco l'Adana Demirsport di Balotelli è al decimo posto insieme all'Alanyaspor, 36 punti e -10 dal Besiktas quarto e in zona Conference League. Nella rosa dell'Adana, oltre a SuperMario ci sono anche altri giocatori passati in Serie A: nella partita contro il Konyaspor al centro della difesa c'era l'ex interista, e nella ripresa è entrato il portoghese ex Lazio. Quasi un derby con, titolare nel Konyaspor ed ex Roma.