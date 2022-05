C'era anche Mario Balotelli tra gli invitati del Monza allo U-Power Stadium per festeggiare la prima storica promozione in Serie A. L'attaccante bresciano, reduce da una grande stagione in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor conclusa con 19 reti in 33 partite, ha risposto così alle domande dei cronisti presenti: "Se tornerei in Italia? Assolutamente. Berlusconi ha detto che vorrei tornare? Abbiamo parlato un po', vediamo".







Infine Balotelli - che ha già indossato la maglia biancorossa nella stagione 2020/2021 - ha replicato con una battuta molto breve, accompagnata da un sorriso, a una domanda sulla Nazionale: "Se coltivo il sogno di tornarci? Assolutamente sì".