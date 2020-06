I primi segnali della rottura tra, lasciato in stand by anche a causa del lockdown. Ma questo non è uno di quei casi nei quali il tempo ha risolto le cose. Anzi, sono peggiorate di volta in volta. E ora è caos totale.- Durante la quarantena il Brescia aveva dato a tutti i giocatori un programma d'allenamento da seguire per mantenersi in forma anche rimanendo a casa. Il minimo indispensabile, per ripresentarsi in una buona condizione al centro sportivo. Mario l'ha seguito? Sì e no.. La società, stufa dei suoi comportamenti, non vuole farlo più allenare. Mario presenta una lettera di reintegro e se la prende anche con i giornalisti: "Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Non pensavo di essere un fantasma invisibile" scrive sui social.. Perché dopo qualche allenamento a intermittenza è lui a fare dietrofront e a non presentarsi più, ufficialmente per una gastroenterite. Fino a stamattina, quando l'attaccante torna al centro sportivo di Torbole Casaglia ma viene rispedito indietro ( QUI tutti i dettagli).- In attesa di capire se domani Balotelli si (ri)presenterà agli allenamenti, il Brescia aspetta la decisione da parte del collegio arbitrale sulla richiesta di rescissione del contratto. La squadra è ultima in classifica a -9 dalla salvezza,. Per questo, l'altra ipotesi, se non dovesse essere accettata la risoluzione immediata, è quella di aspettare la fine del campionato per capire quale sarà il futuro della squadra. In caso di salvezza, ci si siederà a tavolino per trovare una soluzione che vada bene a entrambe le parti.- Era iniziata come una favola, l'avventura di Balotelli a Brescia. Si sta trasformando in un incubo. L'attaccante aveva detto no al Flamengo per tornare nella sua città, ma la scintilla non è mai scoppiata: né con i tifosi, né con la società. E anche il suo agente. Come un padre con il figlio. I sorrisi si sono trasformati in musi lunghi, le speranze sono diventate illusioni di una società che credeva per davvero a una rinascita di Mario. Oggi è tutta un'altra musica, Balotelli-Brescia: una storia mai decollata.@francGuerrieri