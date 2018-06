Seconda amichevole per Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Sfida d'eccezione per l'Italia contro gli eterni rivali della Francia, a Nizza. L'accoglienza per gli azzurri è stata, come prevedibile, tremenda. Una valanga di fischi verso Bonucci e compagni. Per tutti, escluso uno: Mario Balotelli. Il centravanti, due stagioni con i rossoneri di Francia, è stato infatti accolto con una vera e propria ovazione. I 43 gol in 66 presenze hanno letteralmente conquistato il pubblico dell'Allianz Riviera che però con ogni probabilità dovrà dire addio all'ex tra le altre di Milan e Inter, vicinissimo al ritorno in Italia in direzione Roma o Napoli.