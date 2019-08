Futuro tutto da scrivere per Mario Balotelli: su di lui continua ad esserci l'interesse del Flamengo, che offre 5,4 milioni per 18 mesi, oltre a 10 milioni alla firma sul contratto. L'attaccante, però, vorrebbe tornare in Italia, complice la volontà di essere protagonista con la Nazionale al prossimo Europeo. Su di lui, allora, continua il pressing della Fiorentina e del Verona. A riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.