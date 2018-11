Mario Balotelli non ci sta. E, attraverso una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram, se la prende con gli insulti razzisti di cui è spesso vittima sui social network. Ecco il testo pubblicato dall'attaccante del Nizza: "Voi razzisti meritate una cosa sola. Di vivere una vita fino alla chiamata soli! Senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e andarvene un giorno senza essere neanche ricordati. Siete voi la parte malata di questo mondo! Avete rotto il ca***. Ditemele in faccia queste cose, vediamo se lo schermo del computer o del telefono vi proteggerà ancora. (P.S. Non mi scrivete ora 'lasciali perdere' perché no! NO E NO! BASTA ORA)".