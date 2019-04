Il Commissario Montalbano batte Non è la D'Urso negli ascolti in tv. La fiction di Rai 1 ha raccolto quasi il 23% di share, circa 9 punti percentuali in più del programma su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Che nelle scorse settimane, durante la puntata con Fabrizio Corona, era stata criticata in diretta sui social da Mario Balotelli, che la accusa di aver speculato per anni su sua figlia Pia.



Ieri sera la D'Urso ha ospitato Morgan, invitandolo ad ocucparsi delle sue figlie Anna Lou e Lara, avute da Asia Argento e da Jessica Mazzoli. Presente anche Karolayne da Rosa, figlia dell'ex centrocampista brasiliano di Roma e Juve, il "Puma" Emerson, ora pronto a riallacciare i rapporti.