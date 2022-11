Mario Balotelli torna a far parlare di sé. Dopo il brutto gesto indirizzato verso i tifosi del Basilea, che gli costerà una squalifica, l'attaccante si è scagliato contro la Federazione e la Lega calcio svizzera in una storia pubblicata su Instagram. "Federazione svizzera, non so in che genere di mafia sei coinvolta, ma i giocatori come me non sono fieri di giocare in una Lega nella quale ingiustizia, corruzione e incapacità regnano sovrane. Il calcio è un lavoro e dobbiamo tutti prenderlo seriamente, arbitri compresi. Non mi importa assolutamente di quello a cui siete abituati; dovete cambiare assolutamente e tutto il mondo deve vedere la maniera vergognosa nella quale si comporta questa Lega. Ho fatto un errore e lo pagherò. La Federazione ha fatto un errore? Dovrebbe pagare... L'arbitro ha commesso errori? Anche lui deve pagare!", ha scritto il giocatore del Sion.