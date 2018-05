Ancora una volta i social network mietono vittime e attraverso le Instagram Stories nella serata di ieri si è scatenata un'autentica guerra di insulti a distanza e che ha visto coinvolto Mario Balotelli e la sua storica ex Fanny Neguesha.



I due si sono lanciati in un botta e risposta carico di rancore partito da Super Mario che ha postato una frase di Pablo Escobar: 'I soldi non comprano le donne ma fanno innamorare le p******”. Pronta la risposta di Fanny: "Se fossi una brava persona avresti già trovato una vera donna. Basta invece dire “tutte p******”, sei tu a cercarle…".



L'attacco di Fanny provoca la risposta di Balotelli: "Neanche un ct della nazionale ha mai avuto così tanti calciatori. Muratori, postini, camerieri, fatevi avanti che avrete una chance perchè a lei non piace la fame né i soldi". E ancora una volta è la modella a rispondere: "La cosa triste è che neanche con tutti sti soldi non ce la fanno a stare con te...".



Balotelli è passato poi al contrattacco finale: "Ho due figli stupendi, e grazie a Dio la madre non è lei. Non rovino le famiglie...io..." Chiusa qui? Difficile dirlo, per ora ecco Fanny nella nostra gallery.