Non credo che sarebbe diventato un fuoriclasse se avesse avuto un’altra testa e superiori ambizioni. Non diventerà un campione nemmeno in tarda età perché gli manca l’equilibrio e quel minimo di senso comune che aiutano a vivere anche nelle situazioni più esaltanti. È un buon attaccante, molto discontinuo, dotato di qualche colpo e con nessuna propensione all’aiuto della squadra quando non ci si trova in possesso di palla., si capisce quanto la mia posizione - e non solo la mia -fossee perché, alla fine, speri di aggregarlo all’Italia che a marzo si giocherà il Mondiale in Qatar in due partite secche.Parlo per esperienza personale. Ma nel caso specifico, lo scrivo anche perché conosco qe quante occasioni gli abbia dato per rientrare nel giro dei calciatori che contano.Forse perché cattolico praticante, forse perché filantropo,, come ad altri, ha offerto l’ennesima occasione ben sapendo che il ragazzo (si fa per dire perché ha trentun’anni) ha avuto un’infanzia di privazione prima di essere adottato da una famiglia di persone perbene. Purtroppo certe cicatrici non si rimarginano e la natura, spesso ribelle, di Mario è stata difficilmente contenuta., anche se il contesto emotivo in cui si giocheranno le due gare di spareggio impongono una disciplina comportamentale che Balotelli non possiede.. Primo, perché forse le sue migliori prestazioni le fece proprio in azzurro nell’Europeo del secondo posto con Cesare Prandelli.che è in assoluto il migliore capocannoniere in attività. Epperò, su due partite singole,, Balotelli ha molte soluzioni per risultare decisivo. Dal tiro secco e radente al colpo di testa, dal gol in acrobazia a quello di opportunismo. E poi possiede stazza, quindi in partite molto fisiche, si può far sentire, sa tenere palla, attaccare la profondità, lavorare nello stretto e nel lungo, grazie alla sua ottima tecnica.Infine, anche se potrà sembrare paradossale,, l’unica per la quale giocherebbe anche gratis per una questione di orgoglio e di appartenenza., cioè non esattamente in un campionato di primo livello, magari attraverso le relazioni di Vincenzo Montella. L’allenatore del club ha certamente aiutato Balotelli a tornare in azzurro. Riuscire a farlo rifiorire sarebbe un doppio vantaggio. Per il calciatore che ha ancora ha da dare qualcosa e per la Nazionale, mai come adesso