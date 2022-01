Mario Balotelli, a distanza di oltre 3 anni dall'ultima convocazione, riassaggia il sapore della Nazionale. Il ct Roberto Mancini ha convocato l'attaccante per lo stage che vedrà il giocatore dell'Adana Demirspor impegnato con gli azzurri. Supermario, quindi, vestirà di nuovo la maglia della Nazionale e, proprio per questo, non è da escludere una sua partecipazione agli spareggi contro Macedonia prima e poi, eventualmente, contro il Portogallo. Come riporta agipronews, un'eventualità concreta per i betting analyst tanto che una partecipazione ai prossimi mondiali di Balotelli vale 5 volte la posta.L'ennesima occasione concessa dal tecnico, che già lo aveva allenato sia all'Inter sia nel Manchester City, per dimostrare di essere finalmente pronto a spiccare il volo con la maglia azzurra, con la quale ha messo a segno 14 reti occupando il secondo posto nella classifica dei marcatori in attività, appena una in meno di Ciro Immobile. Una chance che Balotelli dovrà essere bravo a sfruttare per guadagnarsi un posto nella squadra campione d'Europa, chiamata a riscattarsi dopo la mancata partecipazione ai mondiali di Russia 2018.