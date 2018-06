Mario Balotelli deve ancora decidere quello che sarà il suo futuro. Queste le parole riportate da la Gazzetta dello Sport del centravanti dell'Italia targata Mancini: "Sono in vacanza e ho ancora qualche momento di relax. Tra pochi giorni tornerò a pensare al calcio e al mio futuro. Un ritorno in Serie A può essere un’opzione come tante altre. Priorità all’estero o all’Italia? C’è ancora da attendere, al momento non posso dire di più. Ne sapremo di più a breve".



INCONTRO - "Già in programma per settimana prossima, in quel di Montecarlo, l’incontro con Mino Raiola". Balotelli ha poi sorriso quando gli è stato chiesto di un possibile ritorno all'Inter.