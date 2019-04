Mario Balotelli se l'è vista brutta: dopo il secondo giallo rimediato in Bordeaux-Marsiglia in virtù del presunto pugno a Pablo Castro che reagì con una spallata rimediando un cartellino rosso, tutto portava a pensare ad una maxi-squalifica.



Il verdetto del giudice sportivo francese però fa sorridere l'attaccante italiano che salterà una sola giornata (per la doppia ammonizione) mentre il fallo di reazione di Pablo è stato sanzionato con due turni fuori dal campo.