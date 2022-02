Mario Balotelli, attaccante in forza all'Adana Demirspor in Turchia, è stato intervistato da Le Iene: la versione integrale andrà in onda stasera sulle reti Mediaset.



“Se ho guardato l'Italia agli Europei? Sinceramente? Poco, mi fa male guardarla. Se mi manca? Tanto. Se questa squadra ha vinto gli Europei senza di me è perché se l’è guadagnato al 200 per 100. Di sicuro se io fossi stato bene e avessi giocato questo Europeo magari avremmo vinto più facilmente.”