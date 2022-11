Continua a far discutere Mario Balotelli, nella sua nuova avventura in Svizzera con il Sion. Dopo il gol segnato su rigore in apertura del match contro il San Gallo (poi perso per 2-7), SuperMario ha mostrato una maglia con disegnato un ombrello. "Se sapete cosa significa svizzeri...", scrive poi su Instagram a commento della sua particolare esultanza. Guarda il video.