Inizia col botto il nuovo anno di Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia, di ritorno dal veglione di capodanno, alle sei del mattino ha fatto rientro nella sua casa in via Triumplina a Brescia. E, come scrive il corriere.it, ha sbagliato una manovra con la sua Fiat 500 Abarth, finendo davanti al cancello di un’abitazione poco distante da casa sua.





Nessuna conseguenza fisica per il numero 45 delle Rondinelle, ma la parte anteriore dell’auto è andata distrutta. Dopo lo scontro, Balotelli ha lasciato la sua 500 incidentata esattamente dove è avvenuto il tutto, dirigendosi verso casa a piedi. In mattinata, poi, un carro-attrezzi ha liberato la strada dal veicolo. Il 2020 non è iniziato al meglio per SuperMario.