Mario Balotelli ha parlato così a TVPlay commentando così il sorteggio dell'Inter in Champions con l'Atletico Madrid.



"I nerazzurri sono in grado di farcela con gli spagnoli, possono andare avanti. La squadra di Simone Inzaghi viene sottovalutata e secondo me può andare ai quarti di finale. La finale di Champions League potrebbe vedere il Real Madrid contro il Manchester City, con l’Inter come terza forza. Non vedo bene il Paris Saint Germain, contro il Milan non mi ha impressionato per niente".