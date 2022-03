Intervistato da The Athletic, l'ex attaccante dell'Inter, Mario Balotelli, spiega come la vittoria della Premier con il City sia stato il trionfo che maggiormente lo ha emozionato.



La Champions con l'Inter o la Premier con il City?

"Quel giorno è il migliore. Era più sentimentale della Champions. La Champions è incredibile e ovviamente la Champions è la cosa più bella che si possa vincere con un club, ma il modo in cui abbiamo vinto con il City. Tutto. È stata troppa emozione anche per me. È stato incredibile".