L'ennesima magia targata Mino Raiola riguarda ancora una volta Mario Balotelli. L'agente campano infatti, secondo le ultime indescrezioni che arrivano dalla Francia, è riuscito a strappare al Marsiglia un contratto che permetterà al suo assistito di guadagnare 3 milioni di euro fino a giugno.

Con il Marsiglia fuori dalle coppe sia europee che nazionali, l'ex Nizza sarà a disposizione per le 17 partite rimamenti di Ligue1, dove l'obiettivo principale è il raggiungimento del terzo posto. Nessun'altra squadra infatti, soprattutto in Italia, dove è stato cercato da Parma, Genoa, Fiorentina e Sassuolo, avrebbe garantito uno stipendio del genere a Balotelli. Resta comunque fondamentale, il ruolo di Mino Raiola, che dopo le super commissioni percepite dall'affare, mette a segno un altro colpo degno di nota.