Mario Balotelli si sta godendo le vacanze alle Maldive con la bellissima compagna Francesca Monti e fra una foto di lei in bikini e sorrisi a 36 denti l'ex attaccante di Inter, Milan e Monza ha voluto mandare un messaggio su uno degli eliminati di lusso di questi Mondiali di Qatar 2022, il criticatissimo Cristiano Ronaldo.



"Non sono un fan suo è risaputo ma per ciò che ha fatto per il calcio questo ragazzo MERITA PIU' RISPETTO" ha scritto Supermario in una storia per sottolineare le storture dell'ultima esperienza col Portogallo di CR7.