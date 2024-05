Nuovo capitolo nella giornata di tensione tra i tifosi di, cominciata nel pomeriggio con gli scontri in piazza Alimonda tra un centinaio di appartenenti alle due fazioni, venute in contatto dopo la partita vinta dai blucerchiati al Ferraris con la Reggiana. I due gruppi si sono affrontati anche con spranghe, costringendo le forze dell'ordine ad intervenire per sedare la guerriglia. Alcuni poliziotti sarebbero rimasti feriti, e sarebbero stati danneggiati alcuni veicoli.Nella tarda serata, il nervosismo è esploso di nuovo. Attorno allea volto coperto, con bastoni in mano, si è radunata in lungobisagno Dalmazia. Da lì, il gruppo ha raggiunto ladi un club di tifosi della Sampdoria in piazzale Adriatico, devastandola con fumogeni e petardi, fatti esplodere all'interno. Sul posto per questo motivo i Vigili del Fuoco. L'attacco ha scatenato laarrivati sul posto con auto e moto per rincorrere i genoani scatenando di nuovo la guerriglia. La zona è stata chiusa dalla Polizia, intervenuta nuovamente.